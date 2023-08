Panathinaikos avisado: "O Braga é uma boa equipa, uma das melhores de Portugal"

O treinador do Panathinaikos, Jovan Jovanovic

Declarações do treinador do Panathinaikos, Jovan Jovanovic, na antevisão da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, em Braga

Aviso: "O Braga é uma boa equipa, sem dúvida, uma das melhores de Portugal. Tem bons jogadores e temos muito respeito por esta equipa. Temos de fazer o nosso jogo, procurando um bom resultado nesta primeira mão. O Braga tem uma equipa de boas combinações e agressiva. Não podemos deixá-los ter a bola. Temos de ter muitas cautelas"

William Arão espreita estreia: "Está bem, mas precisa de tempo para estar a 100 por cento"

Jogo em Braga: "O Panathinaikos precisa de energia e determinação. Não tivemos muito tempo para preparar o jogo, mas queremos dar uma boa resposta para preparar este confronto com o Braga.

Entusiasmo: "Os jogadores do Panathinaikos querem muito entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e acredito que o jogo de amanhã vai ser um bom espetáculo"

Favoritismo: "Não somos favoritos, mas cada jogo é diferente. Já defrontámos outras equipas que eram favoritas e conseguimos eliminá-las".