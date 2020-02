Os motivos pelos quais o Barcelona terá contratado já Trincão

Espanhóis apontam duas razões para que a transferência tenha sido concluída já no mercado de inverno.

A transferência de Trincão do Braga para o Barcelona no mercado de inverno que recentemente terminou - com efeito apenas a partir de julho e que custa aos cofres do emblema blaugrana 31 milhões de euros - surpreendeu grande parte do mundo do futebol.

Este domingo o diário desportivo espanhol Mundo Deportivo aponta dois motivos que talvez expliquem a decisão do Barça em contratar já o internacional pelas seleções jovens de Portugal.

Pois bem, o facto de o extremo ser um alvo claro da Juventus, sendo fundamental atuar já para bater o emblema italiano na luta pela jovem promessa do Braga, bem como o facto de a cláusula de rescisão do jogador de 20 anos passar de 30 para 60 milhões de euros no verão.