Os jogadores convocados por Artur Jorge para o estágio do Braga no Algarve

Treinador leva 30 jogadores. Há três particulares na agenda.

Artur Jorge chamou 30 jogadores para o estágio que o Braga vai realizar no Algarve. A formação minhota irá preparar a nova temporada no sul do país, tendo agendados jogos com Middlesbrough (15 de julho), Bournemouth (19) e Portimonense (23).

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo;

Defesas: Víctor Gómez, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Guilherme, Bruno Rodrigues, Sequeira, Moura e Borja

Médios: Al Musrati, Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Schurrle, Iuri Medeiros, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Roger;

Avançados: Abel Ruiz, Mario González, Dinis Rodrigues, Ricardo Horta e Vitinha.