Os detalhes do "não" dado pelo Braga ao Liverpool no fecho de mercado

"Reds" abordaram David Carmo, mas os minhotos travaram a saída do defesa-central.

O Liverpool tentou contratar David Carmo no último dia de mercado e enviou mesmo para o Minho uma proposta formal, que foi recusada pela SAD bracarense.

O facto de o interesse ter sido manifestado a poucas horas do fecho da janela de transferências, ou seja, sem tempo para o clube minhoto pensar numa solução de recurso para colmatar a saída do central, mais a saída de Paulinho para o Sporting, levou a SAD bracarense a pesar os interesses desportivos e financeiros nesta altura da época e a dizer não ao Liverpool, isto também depois de consultar Carlos Carvalhal.

O nome de David Carmo há muito que ganhou força no mercado inglês, tendo sido apontado nos últimos meses a diversos clubes da Premier League. A saída abortada na janela de transferências que encerrou ontem leva também a supor que o central possa ser um ativo forte para ser negociado no final da temporada. David Carmo renovou recentemente contrato com o Braga até 2025 e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Como sempre sucede nestes casos, este valor é uma espécie de sinal dado para o mercado e não bate certo com a cotação real do jogador. Nesta altura, David Carmo está avaliado em 8,5 milhões de euros no Transfermarkt.

Lançado na última temporada por Rúben Amorim, o defesa-central impôs-se com facilidade no onze e chamou a atenção por ser canhoto, uma especificidade que o mercado de jogadores considera. Esta época, sem contar com o jogo de ontem à noite, David Carmo já ultrapassou os 1400 minutos de competição no conjunto de todas as provas, uma utilização que ainda poderia ser superior caso não tivesse sido expulso duas vezes.