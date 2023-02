Os destaques do Braga frente ao Benfica: Matheus dá mais brilho a Musrati

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Braga no jogo frente ao Benfica, para os quartos de final da Taça de Portugal. Arsenalistas seguem em frente após grandes penalidades.

Matheus 8

Decisivo ao defender com uma estirada fantástica o penálti de Aursnes, o guarda-redes brasileiro só foi apanhado de surpresa, e sem responsabilidade, no golo de Gonçalo Guedes.



Victor Gómez 7

Deu o corpo às balas, aparecendo em zonas mais interiores para ajudar a tapar os espaços e arriscou a progredir pela direita.



Tormena 6

Ainda tocou na bola, de cabeça, antes desta chegar a Al Musrati no golo do empate.



Niakaté 7

Poderoso em alguns cortes, muito perspicaz a roubar a bola aos avançados e também eficiente na primeira saída da bola.Saiu porqur já tinha um cartão amarelo e acabara de regressar de castigo.



Sequeira 6

Teve de lidar com a agressividade de Aursnes ou então com o ímpeto de João Mário, o que lhe retirou o fôlego para os habituais cruzamentos.