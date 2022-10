Orçamento da SAD do Braga aprovado por unanimidade

António Salvador, presidente do Braga

Os acionistas da sociedade desportiva do Braga, reunidos em assembleia geral, aprovaram por unanimidade o orçamento para a época desportiva 2022/2023, a prever um lucro de 2,880 milhões de euros.

Em representação de 38,739% do capital social da sociedade, os acionistas votaram igualmente a favor do relatório e contas referente à época desportiva de 2021/2022, marcado por um resultado positivo de 3,1 milhões de euros que se seguiu a um exercício negativo registado na temporada anterior (com um prejuízo de 1,9 milhões).

Segundo foi explicado no referido relatório, para esse resultado contribuíram decisivamente os rendimentos operacionais no valor de 29,5 milhões e as vendas dos direitos de atletas na ordem dos 22,2 milhões, num total superior a 52 milhões.