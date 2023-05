Operado ao joelho, Sequeira vai falhar a final da Taça

Redação com Lusa

O lateral esquerdo, que esta época esteve em 39 jogos da equipa arsenalista, com um golo marcado e três assistências, falhou já os dois últimos jogos da I Liga, com o Boavista fora (1-1) e com o Paços de Ferreira em casa (3-0)

Nuno Sequeira foi esta segunda-feira operado ao joelho esquerdo e é baixa no Braga para a final da Taça de Portugal com o FC Porto, em jogo a disputar no domingo no Estádio Nacional (17:15).

"O jogador foi submetido esta segunda a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo (artroscopia) e terá pela frente um tempo estimado de paragem nunca inferior a quatro semanas", refere o Braga na sua página oficial.

Os bracarenses terminaram o campeonato na terceira posição, que lhes dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e vão disputar no domingo a sua oitava final da Taça de Portugal, competição que venceram em 1965/66, 2015/16 e 2020/21.