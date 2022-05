Operação Banza está em marcha: Braga tenta reduzir o preço e tem um trunfo

Banza brilhou com a camisola do Famalicão

O negócio não está fechado, mas há indicações que apontam para um desfecho positivo. Artur Jorge poderá ganhar uma arma importante no ataque, que valeu ao Famalicão 17 golos.

O Braga está no terreno para garantir a contratação de Simon Banza e, sabe O JOGO, há nesta altura negociações em curso com o Lens, de França, clube ao qual o ponta-de-lança está ligado até junho de 2023, depois de ter estado emprestado ao Famalicão na temporada finda.

De acordo com as informações recolhidas, o dossiê está a ser conduzido por António Salvador, embora, por via do interesse de outros clubes no jogador, o processo não esteja ainda fechado.