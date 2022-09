Onze do Braga para o jogo do Dragão pode apresentar grande novidade

Al Musrati marcou na vitória do Braga em Vila do Conde

Al Musrati não alinhou na última jornada, com o Vizela, devido a fadiga muscular.

Al Musrati pode ser a grande novidade no onze do Braga que vai defrontar o FC Porto. O médio falhou o jogo com o Vizela e foi excluído dos trabalhos da seleção líbia devido a fadiga muscular, mas teve 15 dias para recuperar e tudo indica que vai regressar à titularidade para jogar ao lado de André Horta.

O possível regresso de Al Musrati deve devolver Racic à condição de suplente. O internacional sérvio, titular nos últimos dois jogos dos arsenalistas, contra o Union Berlin e o Vizela, esteve ao serviço da seleção que garantiu o apuramento para o Grupo A da Liga das Nações e só regressou quarta-feira a Braga, tendo ontem efetuado o primeiro e único treino para preparar o encontro com o FC Porto. "Ainda estamos a perceber o estado de todos os jogadores, não só por termos algumas condicionantes durante a semana, mas também por causa daqueles que estão a regressar das seleções", recordou Artur Jorge na conferência de Imprensa, colocando algumas dúvidas relativamente à utilização de alguns jogadores, incluindo Diego Lainez, que esteve ao serviço da seleção principal do México, e Rodrigo Gomes, utilizado pelos sub-20 de Portugal e autor do golo na derrota (3-1) na Polónia.

Artur Jorge admitiu ainda que tinha dúvidas em relação a Vitinha. O avançado esteve em evidência no último jogo que fez pelo Braga, contra o Vizela, ao inaugurar o marcador, mas no dia seguinte apresentou-se na seleção de sub-21 e foi de imediato dispensado, devido a uma lombalgia. Mesmo que recupere a tempo, deverá ficar no banco, recaindo a aposta em Banza e Abel Ruiz.