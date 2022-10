"Oitavos" exigem vitória do Braga na Alemanha e não seria feito inédito

Braga com a mira na Liga Europa

Desfecho do jogo Malmo-Saint-Gilloise entrará nas contas do Braga. Se a equipa belga, líder do grupo, também ganhar nesta jornada, os comandados de Artur Jorge terão de disputar o "play-off".

O Braga voa esta quarta-feira para a Alemanha com a certeza de que só poderá alcançar os oitavos-de-final da Liga Europa se levar a melhor, outra vez, sobre o Union Berlin.

A duas jornadas do fim, as contas do Grupo D são cristalinas, estando a equipa comandada por Artur Jorge obrigada a vencer em Berlim para poder fixar-se entre os dois primeiros lugares da classificação.