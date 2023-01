Oficial: Vitinha deixa Braga e é reforço do Marselha

Anúncio feito esta terça-feira, última dia do mercado de transferências em janeiro

Vitinha é oficialmente jogador do Marselha, sendo transferido pelo Braga a troco de 32 milhões de euros, sendo que deste valor total, 25 milhões de euros corresponde ao valor fixo. Os restantes dizem respeito a bónus, "estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso a 30 de Setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado", refere o comunicado da SAD.

Vitinha chega ao clube da Ligue 1 depois de uma primeira volta em que de destacou na equipa do Braga, depois ter deixado "água na boca" na épcoa passada. Será o número 9 do Marselha.

Comunicado

A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do

cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 29.º-Q do Código

dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o OLYMPIQUE DE

MARSEILLE SASP para a transferência definitiva do jogador VITOR MANUEL CARVALHO

DE OLIVEIRA ("Vitinha"), pela quantia de 32.000.000,00€ (trinta e dois milhões de euros), da

qual 25.000.000,00€ (vinte e cinco milhões de euros) corresponde ao valor fixo e o remanescente

ao valor máximo a pagar a título de quantias condicionadas (bónus) estando, no entanto, também

garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso

a 30 de Setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado.

À quantia referida acresce a contrapartida para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL,

S.A.D. correspondente a 10% da mais-valia em futura transferência (Sell On Fee de 10% sobre o

valor que exceder as quantias pagas pelo OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP à SPORTING

CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D.).

Finalmente, a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. garantiu ainda o direito de

recompra dos direitos sobre o jogador pela quantia de 60.000.000,00€ (sessenta milhões de euros)

acrescida de 10% da mais-valia em futura transferência.

O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da

responsabilidade da OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP.

A transferência do jogador implica para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D.

encargos com serviços de intermediação no valor de 05% (cinco por cento) do valor da

transferência excluindo mecanismo de solidariedade."