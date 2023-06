Oficial: Víctor Gómez é jogador do Braga em definitivo

Lateral direito espanhol assinou um contrato válido por cinco temporadas.

O Braga anunciou esta quarta-feira que Víctor Gómez fica a título definitivo na Cidade dos Arcebispos. O lateral direito, de 23 anos, chegou no início de 2022/23 ao clube minhoto por empréstimo do Espanhol e agora assina por cinco temporadas com os arsenalistas, que acionaram a cláusula de compra no valor de dois milhões de euros.

Fez 39 jogos esta temporada, com cinco assistências. Fica agora com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

O jogador espanhol, campeão europeu de sub-17 e sub-19 por Espanha e convocado para o Europeu de sub-21, conta ainda com passagens pelo Málaga.