Oficial: Tiago Sá renova com o Braga por mais quatro temporadas

Tiago Sá, guarda-redes do Braga

Guarda-redes estava em final de contrato.

Tiago Sá, que estava em final de contrato, renovou com o Braga, anunciou esta quinta-feira o emblema minhoto.

O guarda-redes, de 28 anos, assinou um vínculo válido por quatro temporadas, até 2027, numa altura em que se encontra a preparar a 19.ª época consecutiva nos quadros do clube.

Habitual suplente de Matheus na baliza, Tiago Sá alinhou em oito jogos na última época, contando no currículo com duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21), uma Taça da Liga (2019/20) e um campeonato de juniores (2013/14), todos ao serviço do Braga.