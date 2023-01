Oficial: Pizzi é reforço do Braga

Anúncio do clube minhoto

Pizzi é desde esta segunda-feira jogador do Braga, onde ingressa aos 33 anos. O internacional português regressa a Portugal depois de meio ano no Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos onde chegou depois de rescindir com o Benfica.

Formado no Braga, Pizzi soma 17 internacionalizações na Seleção Nacional (3 golos). Jogou no Ribeirão, Covilhã, Paços de Ferreira, At.lético de Madrid, Corunha, Espanhol, Benfica, Basaksehir e Al Wahda.

No currículo tem uma Liga das Nações, uma Liga Europa, quatro Campeonatos de Portugal, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

