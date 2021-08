Oficial: Fransérgio deixa o Braga e reforça o Bordéus. Confira o valor do negócio

Brasileiro reforça os franceses do Bordéus.

Agora é oficial. Fransérgio deixa o Braga a título definitivo e é reforço dos franceses do Bordéus, anunciou o emblema minhoto esta quarta-feira.

De acordo com os arsenalistas, o clube francês paga 4,5 milhões de euros pelo passe do médio brasileiro, numa operação que pode chegar aos 7,5 milhões de euros, "mediante o cumprimento de objetivos".

"O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Bordéus", escreve ainda o Braga, que "agradece o empenho e dedicação de Fransérgio" e lhe deseja "as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira".

Fransérgio, de 30 anos, nascido em Rondonópolis, Brasil, chegou ao Braga na época de 2016/17 e, desde então, fez 148 jogos e marcou 23 golos.