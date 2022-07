Oficial: é visto como um dos maiores talentos do Braga e renova até 2027

Gorby, médio francês de 19 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Gorby prolongou a ligação ao Braga até junho de 2027, tendo acrescentado três épocas ao contrato anterior.

Gorby estreou-se na equipa principal do Braga em 2021/22 e foi utilizado em nove jogos, com o registo de um golo - decisivo no triunfo sobre o Sporting, por 2-1, na 19.ª jornada da Liga Bwin.