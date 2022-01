Oficial: Braga empresta Mario González, mas até pode haver saída em definitivo

Avançado Mario González vai jogar na segunda divisão de Espanha, com as cores do Tenerife.

O Tenerife oficializou esta segunda-feira a contratação de Mario González, avançado espanhol que chega por empréstimo do Braga, tal como O JOGO escreveu. O jogador transferiu-se para os arsenalistas no início desta temporada, mas não estava a ser muito utilizado, pelo que acabou por ser cedido ao quarto classificado da segunda divisão espanhola.

A saída de Mario González do Braga até poderá ser definitiva, porque no contrato de cedência ao Tenerife existe uma opção de compra do passe, no valor de 2,5 milhões de euros por metade dos direitos económicos do atleta. Se o clube espanhol subir de divisão e se Mario González entrar em 50 por cento dos jogos, então a cláusula de compra passará a ser obrigatória.

O atacante de 25 anos fez a formação no Villarreal e já passou também pelo Clermont, de França, e pelo Tondela.