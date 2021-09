Oficial: Braga anuncia renovação de Galeno. Confira os pormenores

Galeno prolongou ligação com o Braga até 2026

Brasileiro prolonga o vínculo que o liga ao emblema minhoto.

Agora é oficial: Galeno prolongou a sua ligação com o Braga, anunciou o emblema minhoto esta quinta-feira.

De acordo com as informações avançadas por O JOGO em tempo oportuno, o brasileiro renovou por dois anos com os arsenalistas, até 2026 [o anterior contrato terminava em 2024], aumentando a cláusula de rescisão para 25 milhões de euros.

O extremo está ligado ao Braga desde 2019 e prolonga assim a sua ligação com o emblema minhoto, onde se tornou uma das figuras-chave da formação comandada por Carlos Carvalhal.