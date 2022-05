Oficial: Braga anuncia renovação de Berna

Berna Couto, médio de 19 anos, prolonga ligação com o emblema minhoto até 2025.

O Braga anunciou este sábado a renovação de Berna, médio que esta época se estreou pela equipa principal, por três temporadas, ou seja, até 2025.

"Tenho trabalhado para dar muito ao clube e ao renovar até 2025 a única coisa que posso prometer é que vou continuar a dar o máximo e representar o Braga com o maior amor possível. Tudo o que dei até agora vou continuar a dar. Os adeptos podem esperar que continue a honrar o símbolo como eles o honram na bancada e em todo o lado", começou por dizer em declarações aos meios oficiais do clube minhoto.

"Hoje sou uma das promessas do Braga, mas não posso adormecer e tenho que trabalhar para conseguir alcançar os meus objetivos. Mais do que pensar no futuro, no qual gostaria de jogar a Liga dos Campeões e representar a Seleção AA, gosto de pensar no presente e naquilo que posso fazer agora. Gostava muito de me afirmar na equipa principal, conseguir ter mais minutos. Sei que não é uma tarefa fácil, mas é para isso que vou trabalhar e espero conseguir", continuou, antes de concluir:

"Temos muitos jogadores que não são da cidade, que vêm de fora, mas quem está cá e sente verdadeiramente o Braga, como eu sinto, tem que passar uma mensagem do que é ser e do que é representar o Braga. Quem representa o clube tem que sentir e perceber que jogar pelo Braga não é para qualquer um e tem que dar tudo até fim. Desde o primeiro ao último dia tem que dar tudo pelo clube."