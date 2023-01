Oficial: Braga anuncia reforço para a defesa

Joe Mendes trocou o AIK pelo Braga. É lateral direito e tem 20 anos.

O Braga oficializou, este sábado, a contratação de Joe Mendes. O lateral direito, de 20 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas e meia.

Para garantir a contratação do internacional sueco, os arsenalistas desembolsaram 1,5 milhões de euros, mais 500 mil euros em objetivos. A cláusula de rescisão do jogador é de 40 milhões de euros.

Internacional sueco, Joe Mendes representava o AIK, da Suécia, tendo feito dois golos e duas assistências em 29 jogos. Antes, passara pelo Hammarby.

Além do sueco, Josafat Wooding Mendes tem ainda passaporte da RD do Congo, tendo repartido a formação entre o AFC United e o AIK. Como sénior, vestiu apenas as camisolas do AIK e do Hammarby. Na última temporada, realizou 25 jogos na equipa de Solna, em todas as competições (campeonato, Taça e Conference League), com o registo de um golo e uma assistência. A vocação ofensiva, conjugada com a velocidade, despertaram a atenção de vários clubes e foi devido à enorme concorrência, oriunda de Itália, França, Alemanha e Holanda, que o Braga decidiu avançar no imediato para o negócio.