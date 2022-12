A porta dos juniores abriu-se depois de Hernâni e Pedro Santos terem conquistado o técnico.

A enorme confiança que Artur Jorge deposita em Hernâni (21 anos) e Pedro Santos (22 anos), dois extremos com o selo da academia do Braga e que já atingiram a equipa principal, não é um sentimento recente.

O treinador trabalha com ambos desde os juniores e foi precisamente por sua influência que ingressaram no clube minhoto, depois de se terem cruzado com ele quase por obra do acaso.