Objetivo Liga dos Campeões bloqueia mercado do Braga

Interesse da Roma em Abel Ruiz é real mas pouco claro quanto a avanços. Certo é que o Braga fecha portas a negociações conclusivas antes do desfecho do play-off com Panathinaikos; António Salvador recusou propostas por Matheus e despachou para números de respeito abordagens por Al Musrati e Abel Ruiz. Este Braga não está vendedor, mantendo foco total nos milhões da Champions.

A cobiça da Roma por Abel Ruiz é mais uma frente aberta quanto à capacidade de atração de algumas estrelas do Braga. Assim foi também com as propostas sucessivas do Notthingham Forest a Matheus ou a sondagem do Atlético Madrid para a aquisição de Al Musrati. Aqui residem três fortíssimos esteios dos minhotos, imprescindíveis para Artur Jorge, que já avisou não contar perder qualquer jogador até final do mês, e que têm sido inegociáveis para António Salvador, embora o inegociável seja relativo, pois há sempre verbas que podem alterar tudo quanto à rigidez do presidente.

De qualquer modo, a chegada ao play-off de acesso à Champions reforçou o grau de importância destes jogadores, não havendo abertura para qualquer ronda negocial conclusiva antes dos jogos com o Panathinaikos, que oferecem uma catapulta para sonhos maiores e garantem montra, prestígio e muitos milhões ao Braga, sendo um objetivo primordial para dar músculo ao crescimento das aspirações internas e externas do clube minhoto.