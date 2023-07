"O Vítor Carvalho mandou-me mensagem, eu estava de férias em Espanha"

Declarações do reforço 2023/24, Adrian Marín, aos meios de comunicação do Braga

Vítor Carvalho chegou primeiro ao Braga: "Mandou-me mensagem quando eu estava de férias em Espanha e comentou comigo sobre a possibilidade de vir para aqui numa altura em que já estava tudo muito avançado. Logicamente que tinha bem esclarecida a vontade de vir para o Braga, também para me reencontrar com ele. Na época passada desfrutámos muito de jogar juntos e aqui estamos novamente."



Adaptação: "A adaptação, não só por parte dos jogadores espanhóis, está a ser muito fácil. Todos estão a ajudar muito, desde o primeiro dia que sinto como se estivesse aqui há muito tempo e isso é muito importante. A verdade é que está a ser muito fácil."

Terceira época em Portugal, que diferenças para a Liga espanhola: "São duas ligas muito competitivas, de máxima exigência e de nível elevado. Quando cheguei a Portugal fiquei surpreendido com o ritmo de jogo, o trabalho físico e a intensidade deste liga. É um um campeonato muito bonito, com muitos jogadores jovens que têm grandes oportunidades. É uma liga com um talento incrível."

Clube de referência: "Depois da minha etapa em Espanha, desde que cheguei a Portugal e depois de representar o Famalicão e o Gil Vicente, a minha ideia era dar o salto para um clube. Nota-se que o Braga é um clube grandíssimo, que está a trabalhar para estar no melhor nível em todas as áreas. Num trabalho trabalha-se com grande exigência e nós estamos aqui ajudar e tentar dar o nosso melhor. Estou muito entusiasmado e ansioso porque comecem as competições."