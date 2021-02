A análise, um a um, aos jogadores do Braga no empate (2-2) com o FC Porto, na 18.ª ronda da I Liga.

Matheus 7

Foi mais uma vez determinante para o resultado, porque impediu no último suspiro do jogo o golo de Marega, com uma defesa valiosíssima. No resto, nem foi obrigado a grande trabalho, e nos dois golos não teve hipóteses.