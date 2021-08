O um a um do Braga diante do Sporting: Abel Ruiz marca e Roger promete

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Braga que defrontaram o Sporting na derrota por 1-2, referente à segunda jornada da Liga Bwin.

Matheus 5

Sem culpas nos golos, jogou mais com os pés do que com as mãos. Seguro a sair aos cruzamentos.



Fabiano 5

Exibição de nível a atacar, coroada com um grande cruzamento para o golo de Abel Ruiz. Defensivamente, devia ter feito mais, nos golos.



Paulo Oliveira 4

Divide com Fabiano as culpas nos dois golos. Se no primeiro deixou Jovane nas costas, no segundo reagiu tardiamente.



Raul Silva 5

Começou por ser o xerife da defesa e fez uma marcação cerrada a Paulinho. Cometeu, no entanto, alguns lapsos.



Tormena 6

Recuperou de lesão e esteve em bom plano. Seguro, não foi por ele que o Braga perdeu.



Galeno 6

Rápido com bola e nas recuperações, tentou sempre esticar o jogo pelo flanco esquerdo.