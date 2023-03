"O Sporting, num golpe duro, levou o Rúben Amorim. Mas, mesmo assim, ficámos à frente"

António Salvador em entrevista aos meios de comunicação do Braga a assinalar os 20 anos como presidente do clube minhoto.

Liga dos Campeões em 2010/11: "O jogo com o Sevilha foi um dos mais marcantes. Estar na Liga dos Campeões era um sonho que tínhamos. Foi um jogo espetacular e foi importante para o clube. Foi uma felicidade imensa para os adeptos e para a cidade. Foi mais um momento de afirmação do Braga e um marco histórico, porque foi a primeira vez que entrou na Liga dos Campeões, ainda por cima depois de eliminar duas equipas fortes como o Celtic e o Sevilha. Foi inesquecível."

Final da Liga Europa: "A campanha na Liga Europa foi espetacular. Estivemos nessa prova depois de não termos conseguido o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões, mesmo tendo somado nove pontos. Na final da Liga Europa encontrámos o melhor FC Porto dos últimos 20 anos, uma equipa fortíssima, com grandes jogadores e que ganhava a todos. Se calhar, eles pensaram que a final iria ser mais fácil, mas acabou por ser muito equilibrada. Infelizmente perdemos com um golo que não devíamos ter sofrido. Foi espetacular estar na final, mas teria sido melhor se tivéssemos ganho essa final."

Em 2015/16 conquista a Taça de Portugal: "Antes de conquistarmos a Taça de Portugal, já tínhamos estado no Jamor no ano anterior, num jogo dramático, porque, aos 87 minutos, estávamos a ganhar ao Sporting por 2-0, mas depois perdemos nos penáltis. Ainda no Jamor, reuni com os jogadores e disse logo que íamos voltar à final no ano seguinte, mas ganhar e oferecer a Taça de Portugal aos nossos adeptos. Recebemos o troféu das mãos do presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, um sócio bracarense. Foi um momento de grande emoção para mim, para os nossos adeptos e para a cidade. Os penáltis foram momentos de grande emoção. O Braga podia voltar a conquistar a taça 50 anos depois e isso tinha um significado especial. Estavam 13 mil adeptos do Braga no Jamor. Aquela curva... Tínhamos um grupo muito forte e unido, com uma equipa técnica extraordinária: sentíamos que podíamos ganhar nos 90 minutos, no prolongamento ou nos penáltis."

Em 2019/20 vence a Taça da Liga: "A época não começou muito bem com o Sá Pinto. No Natal tínhamos a pior classificação de sempre comigo à frente do Braga. Fomos buscar o Rúben Amorim à equipa B. Já o conhecia bem, porque ele já tinha estado cá como jogador, e eu sabia bem a ambição dele e como lidava com o futebol. Sempre achei que iria ser um grande treinador. Num mês e meio tudo mudou e ganhámos a Taça da Liga. O Sporting, num golpe duro, levou o Rúben Amorim. Naquele momento foi um retrocesso no clube e, mesmo assim, conseguimos ficar em terceiro lugar, à frente do Sporting."

Em 2020/21 volta a ganhar a Taça de Portugal: "Foi um momento bom e com um enorme significado, num período muito difícil, devido à pandemia. Infelizmente não tivemos os nossos adeptos a festejar connosco e tivemos uma final com o estádio vazio, algo inédito. Conquistámos essa taça com um treinador de Braga, o Carlos Carvalhal, um enorme bracarense, que tem uma paixão enorme pelo clube."