"O Sporting é claramente favorito. Reforçou-se com dois jogadores nossos..."

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Sporting, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin e com início às 20h30 de sábado.

Favoritismo: "O Sporting é claramente favorito. Tem-nos vencido os últimos jogos. Reforçou-se com dois jogadores da nossa equipa. É uma equipa forte, sem dúvida. Temos que ser humildes, trabalhadores, respeitar um adversário que está forte. Unidos, em comunhão com os adeptos, vamos tentar somar pontos. Só com apoio forte da massa associativa e união dentro de campo podemos bater este Sporting, que está muito forte. O facto de ser forte e favorito não retira uma ponta de ambição à nossa equipa. Temos que ser realistas e perceber um adversário que é forte, campeão nacional. Temos de nos apresentar ao nosso melhor nível."

Humildade: "Nós vamos para todos os jogos para tentar vencê-los, sabemos que há adversários mais difíceis do que outros e este é o campeão nacional e, evidentemente, até pelo histórico recente, nós temos que respeitá-lo. Mas isso não tira a ambição de jogar e tentar vencer o jogo. O primeiro passo para vencer o jogo tem que ser humildade e união, entre os jogadores, todos nós e a massa associativa. Só assim vamos conseguir pontos amanhã no jogo. Temos que reconhecer o potencial do adversário.

Borregos: "Nós já temos matado alguns borregos, sim. Já falámos isso antes... Agora, se é só um borrego ou não quando não se ganha. O nosso respeito é proporcional à nossa vontade de fazer bem e tentar vencer o jogo".