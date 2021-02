Avançado conquistou rapidamente Carlos Carvalhal e foi o jogador mais rematador diante do FC Porto, na primeira meia final da Taça de Portugal. Antecipou até o golo de Fransérgio.

A concorrência volta a ser apertada para Abel Ruiz. Enquanto Paulinho se debateu com problemas físicos e já depois de se ter mudado para o Sporting, o avançado espanhol tornou-se incontestável na posição 9 do ataque do Braga, mas foi uma fase passageira.

Emprestado pelo Sporting no âmbito da transferência de Paulinho, Andraz Sporar foi recebido de braços abertos por Carlos Carvalhal e rapidamente mostrou ser uma opção válida, marcando presença no jogo com o Portimonense (como titular) e no recente duplo confronto com o FC Porto, primeiro para a liga (suplente utilizado) e depois para a Taça de Portugal (outra vez como titular).