"O que falta ao Braga para conquistar o título? Tem de se conjugar um conjunto de fatores"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, fez este sábado a antevisão à receção ao Arouca, agendada para as 18h00 de amanhã, e referente à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o antepenúltimo do Braga esta temporada, Carlos Carvalhal foi questionado sobre o que é que falta aos arsenalistas para conseguirem vencer o campeonato português. O técnico falou num "conjunto de fatores".

"Tem de se conjugar um conjunto de fatores. Nunca será uma luta de igual para igual nos próximos anos, mas é possível diminuir as diferenças que existe. O presidente já deu um passo essencial ao avançar para a Academia e os frutos começam a aparecer. Temos miúdos têm enorme potencial e alguns até poderão estrear-se amanhã. Fizemos uma aceleração em relação a essa base de jovens. Vários já têm experiência de I Liga. E no próximo ano e nos seguintes já vão estar num nível elevadíssimo. Os jogadores têm tendência a ficarem cada vez melhores, como se verifica, por exemplo, com o Rodrigo Gomes. Depois, quando os direitos televisivos forem centralizados, o Braga já poderá bater-se noutras condições. De resto, a administração da SAD tem optado por políticas muitas acertadas", atirou Carvalhal.