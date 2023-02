Bruma e Pizzi reforçaram o Braga no mercado de janeiro

Declarações do presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Braga antes do duelo dos quartos de final da Taça de Portugal.

O Braga venceu (3-0) o Benfica para o campeonato e procura novo triunfo frente às águias, agora para os quartos de final da Taça de Portugal.

"A nossa expectativa é poder dizer que voltamos a ganhar ao Benfica, embora sejam jogos completamente diferentes. O jogo do campeonato foi muito bem conseguido, apanhámos o Benfica num momento muito bom para nós, mas já passou. Agora podemos ganhar só por 1-0, mas quem me dera que pudéssemos dizer que voltamos a ganhar por 3-0", afirmou António Marques, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Braga, à Rádio Renascença.

Pizzi, reforço de inverno dos minhotos, irá reencontrar o Benfica. "O que eu gostava era que o Pizzi marcasse um ou dois golos ao Benfica, porque é um grande jogador. É um grande profissional e os profissionais saberão interpretar esse reencontro, que quero que seja excelente. Mas quero desejar que o Pizzi faça mossa ao seu anterior clube", vincou.

O regresso de Ricardo Horta, após lesão, também é um ponto a favor do Braga. "Uma equipa são 11 jogadores, mas com o Ricardo são 11 e mais qualquer coisa. É um jogador que motiva muito e puxa muito pela equipa. Queremos acreditar que ele vai estar num dos seus bons momentos", sublinhou.