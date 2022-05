O que diz Carlos Carvalhal sobre a escolha de Artur Jorge para o comando técnico do Braga

Treinador deixou o comando técnico do emblema minhoto e será substituído por Artur Jorge.

Carlos Carvalhal, convidado num programa da "Sport TV +", comentou esta segunda-feira a escolha de Artur Jorge para o comando técnico do Braga, após a sua saída.

"É uma decisão do presidente. É uma escolha que não me surpreende, dá sequência a um trabalho realizado. Artur Jorge conhece o clube há muitos anos, tem o ADN do clube e o que desejo é que ganhe muitos jogos. Vencendo, vence o Braga e eu venço também, com certeza", afirmou o ex-treinador do emblema minhoto.

Recorde-se que Artur Jorge foi apresentado esta segunda-feira como treinador do Braga.

Carlos Carvalhal falou ainda sobre os registos de vários jogadores que, na sua ideia, tiveram em 2021/22 a melhor época de sempre.

"Olhando para um passado recente, temos muitos jogadores que fizeram a sua melhor época de sempre, Matheus, Iuri [Medeiros], Galeno, Ricardo Horta, André Horta, Al Musrati. O melhor que se pode dar ao jogador é uma ideia de jogo interpretável e que os jogadores se sintam confortáveis com o plano de jogo", disse.