"O Pizzi tem 33 anos e demasiados títulos para ligar às críticas"

Declarações de André Horta, jogador do Braga, antes da gala Legião de Ouro, na qual entrou juntamente com o mais recente reforço do emblema minhoto, Pizzi.

André Horta entrou para a gala Legião de Ouro ao lado de Pizzi, com quem jogou no Benfica, e realçou o "entendimento muito bom fora do campo" com o internacional português ex-Al Wahda.

"Dentro de campo, há muito tempo que não estamos juntos, mas espero que seja mais um bom entendimento para ajudar a equipa, porque isso é o mais importante", disse.

Questionado sobre se são reforços para segurar o segundo lugar ou atacar o primeiro, respondeu: "São reforços para ajudar a equipa. Temos objetivos muito bem definidos e não nos desviamos do nosso caminho. Já temos uma equipa que é muito forte, com muita qualidade. São reforços que nós aprovamos e sabemos que podem vir a acrescentar algo".

Sobre as críticas de alguns adeptos "arsenalistas" à vinda de Pizzi, André Horta defendeu que os jogadores "não ligam a isso", mas que estão "sujeitos à crítica".

"Está a passar por algo que também já passei quando cheguei ao Braga e estou aqui, estou vivo. O Pizzi tem 33 anos, demasiados golos, demasiados títulos e demasiados jogos para ligar a isso. Vai ajudar certamente. Está muito motivado, nós falamos muitas vezes, já o fazíamos antes de ele vir, vê os nossos jogos, está identificado connosco e o plantel aprova todos os jogadores que venham para acrescentar qualidade", concluiu, antes de garantir um Braga a ir a Alvalade para tentar vencer.