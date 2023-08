"O Panathinaikos não vai dar nada, mas o Braga é muito superior"

José Chieira esteve no último título do Panathinaikos, em 2009/10. Luso recorda tempos na Grécia e dá favoritismo dos minhotos

Após longa vida como scout na Académica, Panathinaikos, FC Porto e Sporting, José Chieira deve ser também lembrado como o grande coordenador da base de dados portuguesa do mítico Football Manager, onde se espalharam os fenómenos Hugo Pinheiro ou Tó Madeira. Fantasia no seu esplendor. Falámos com ele por ter sido o único português a fazer parte do último plantel do Panathinaikos que se consagrou campeão grego, na época 2009/10. Estavam nas fileiras Seitaridis, Karagounis, Katsouranis, Salpingidis e estrelas de fora como Gilberto Silva e Cissé. Chieira esteve dentro desta aproximação ao topo, trabalhando quatro épocas com o emblema ateniense, na busca de um travão à hegemonia do Olympiacos, grande rival.