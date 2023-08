"O Panathinaikos eliminou o Marselha e vai exigir o melhor de nós"

Declarações de Abel Ruiz na antevisão ao Braga-Panathinaikos, quarta-feira às 20h00, do play-off da Liga dos Campeões

Antevisão: "Vai ser um jogo muito importante para nós, porque pode dar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, um objetivo que tínhamos na época passada. O Panathinaikos vai ser um adversário difícil, porque é uma equipa aguerrida e que faz uma pressão muito forte. Vai exigir o melhor de nós. Temos de estar todos a 100 por cento para conseguirmos uma boa vitória. O Panathiniakos eliminou uma grande equipa como o Marselha e vai certamente criar-nos muitos problemas."

Experiência na Champions: "Temos alguns jogadores que têm alguma experiência nesta competição [Liga dos Campeões] e os que ainda não jogamos temos muita vontade de estar na fase de grupos. Queremos dar uma grande alegria ao nossos adeptos já no jogo em nossa casa. Temos um ataque muito forte, um plantel muito bem conseguido e temos qualidade para ganhar o jogo de amanhã."

Calendário: "Não ter jogo do campeonato entre estas duas mãos com o Panathinaikos é muito bom para nós, porque podemos descansar. Mas temos um bom grupo e temos de estar preparados."

Ex-parceiro Sporar agora como adversário: "Não falei com o Sporar, mas é um bom jogador, que já passou pelo Braga e com quem compartilhámos alguns momentos. Amanhã vamos cumprimentar-nos e falar."

Experiência no Braga: "Estou muito feliz no Braga, sempre disse isso. Estou num clube que me deu uma oportunidade e quero continuar a trabalhar para fazer história o clube. E isso passa por estar na fase de grupos da Liga dos Campeões."