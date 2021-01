O mundo de Rolando virou ao contrário

Com a saída praticamente certa neste mercado, Rolando saltou para o onze e joga os trunfos da experiência na visita ao Sporting

O futebol sempre foi recheado de reviravoltas e o caso de Rolando é apenas mais um exemplo. Como já se sabia, o central estava com via livre para procurar novo clube no mercado que agora reabre, mas a covid-19 mudou drasticamente a situação: de repente, um pequeno surto deixa fora de jogo três centrais - Bruno Viana, Tormena e David Carmo - e Rolando salta diretamente para o onze. Na vitória (4-1) em casa do Boavista, o camisola 6 fez dupla no eixo defensivo com Raúl Silva e repetirá a experiência amanhã, em casa do Sporting.

Num ápice, a covid-19 deixou três centrais indisponíveis. Deixar a Pedreira mantém-se um cenário plausível, mas impensável agora. Desafios exigentes são coisa que não faltam ao defesa de 35 anos

Isto não significa que a saída do defesa de 35 anos não venha a consumar-se, mas o certo é que, neste momento, Rolando é uma peça imprescindível para Carlos Carvalhal, que também tem o lateral-esquerdo Sequeira ainda em dúvida para o duelo com o líder da I Liga.

Entre Portugal, Bélgica, Itália e França, Rolando tem 488 jogos; 22 na Champions e 17 diante dos leões

Neste cenário desafiante, a experiência de Rolando reveste-se de importância. O internacional português está com pouco ritmo de jogo, não jogava desde 30 de junho - também só fizera três partidas em 2019/20 - mas deixou indicadores positivos no Bessa: acumulou 14 ações entre interceções, recuperações de bola e alívios. Perspetiva-se um desafio de máxima exigência para amanhã, mas não é nada a que Rolando não esteja habituado, numa carreira que contempla, por exemplo, 213 jogos no campeonato português, 22 na Liga dos Campeões, 36 na Liga Europa, dez oficiais por Portugal e, já agora, 17 partidas diante do Sporting. São jogos em que a experiência, aliada à serenidade que Rolando demonstrou no Bessa, pode muito bem fazer a diferença.