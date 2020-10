Carlos Carvalhal muito crítico com o facto de "ninguém" ter valorizado o "facto de o Braga ter sido a equipa com mais ataques na Europa" na semana passada, frente ao AEK.

Braga deu mais espaço do que queria ao Zorya? "Não demos, esperávamos um jogo assim, sabíamos os pontos fortes e as debilidades. Explorámos muito rapidamente as debilidades e controlámos os pontos fortes. É difícil contrariar uma dinâmica assim. Conseguimos na primeira parte porque o resultado ainda não nos era favorável. Depois do 2-0 os jogadores instintivamente juntaram-se um pouco mais. Não saímos com a fluidez que poderíamos sair, numa ou outra vez que saímos criámos problemas. Tivemos foi muito tempo sem sair para o ataque. Mas com 2-0, uma sequência de jogos terrível, é natural o instinto dos jogadores se agarrarem, era importante não sofrer golos. Acabámos por sofrer no último minuto, também podíamos ter marcado".

Revolta com o facto de não ser dado o devido valor ao Braga: "Interessam os três pontos, é importante também ganhar assim, como foi importante ganhar ao AEK fazendo 22 ataques. Vou ter de dizer isto. Lamento que uma equipa portuguesa nas estatísticas da UEFA, fez 22 ataques, a equipa que mais atacou na Europa, e não houve ninguém que valorizasse esse facto. Importante é a meia de encher de um jogador, o brinco de outro e ninguém referiu um dado destes, não percebo. Numa competição que tem equipas brutais, é incrível, fico incrédulo com isto. Porque depois o mais importante é a meia do Manel, o brinco do Joaquim e a tatuagem do António. Isto é que é importante. Fiquei revoltado, tinha isto entalado. Não é por ter ganho, quero lá saber disso para alguma coisa. O Braga fez mais pontos para Portugal, para o ranking, não queremos nada de especial mas ao menos as coisas que fazemos queria que fossem minimamente valorizadas. Hoje se calhar foi o contrário, tivemos a sofrer, tivemos de nos agarrar. Conseguimos três brilhantes pontos que nos dão uma vantagem, mas nada está resolvido".