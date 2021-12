"O grande responsável é sempre o treinador e tenho de assumi-la. Por isso é que sou o líder"

Carlos Carvalhal, no Boavista-Braga

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Carvalhal, no final do encontro com o Boavista (5-1)

Jogo: "Antes de mais, parabéns ao Boavista. Mereceu inteiramente ganhar. Foi mais equipa, teve mais atitude e um andamento superior ao nosso. Cometemos erros que não se podem numa competição a eliminar. Rapidamente, custaram-nos um 0-3 e tornou o jogo difícil. Não há muito mais a dizer."

Reação: "Oferecemos três situações ao Boavista. A partir daí, é muito difícil alterar o resultado. Tentámos mexer, mas as contingências do jogo tornaram as coisas muito complicadas. O Boavista faz o quarto golo na primeira vez em que vai à nossa baliza na segunda parte."

Imagem: "Gostaria de dar uma resposta técnica sobre este jogo, mas foram tantos os erros que me levaria a dizer que houve muitíssima coisa que não esteve bem. Não vale a pena estar a pormenorizar, porque falhámos em muitos aspetos. Foi um dia mesmo muito mau. Não é esta a imagem que o Braga pode e deve deixar nos estádios. Além dos erros, acabámos por ir para o jogo com mais coração do que cabeça e isso levou-nos a fazer mais erros."

Responsabilidade: "Coletivamente, e sobretudo na primeira parte, fomos uma equipa muito longe daquilo que fizemos esta época. Foram erros sucessivos atrás, no meio-campo e à frente de toda a gente. O grande responsável desta situação é sempre o treinador e tenho de assumi-la. Por isso é que sou o líder da equipa. Tenho de trabalhar para aparecer mais forte já no domingo [contra o Belenenses SAD]. Hoje é quinta-feira e não há tempo para fazer luto."