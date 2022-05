Minuto 1 do Famalicão-Braga: com um remate bem colocado, Ricardo Horta inaugura o marcador e torna-se o melhor marcador da história do Braga, ultrapassando Mário Laranjo. 23.º golo do avançado nesta temporada, 93 golos ao serviço do Braga.

Leia também Vídeos O "acordar do campeão" Bruno Costa: "Está vivo e lembra-se de tudo..." A companheira de Bruno Costa, Maria Moreira, partilhou este domingo o "acordar do campeão", ressalvando que o jogador do FC Porto "está vivo e lembra-se de tudo o que aconteceu nos Aliados". Ora veja o momento.