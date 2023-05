O gesto polémico de António Salvador no Benfica-Braga. Veja as imagens

Imagens do presidente do Braga, António Salvador, na bancada presidencial do Estádio do Luz, revelam o total desagrado do dirigente minhoto com a arbitragem de Luís Godinho na derrota, por 1-0, diante do Benfica. [imagens retiradas da BTV]

