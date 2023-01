O comentário de Artur Jorge à possível chamada de Abel Ruiz à seleção espanhola

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista (sábado, 20h30), da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Abel Ruiz, avançado espanhol, tem estado em alta no Braga, tendo feito um bis no último jogo (frente ao Vitória de Guimarães, na Taça de Portugal), e a imprensa espanhola dá conta da sua eventual chamada à seleção A, agora treinada por Luís da la Fuente, que não prescindia do avançado nos sub-21 de Espanha.

Artur Jorge, treinador do emblema minhoto, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista (sábado, 20h30, 16.ª jornada da Liga Bwin), comentou a possibilidade.

"O Abel [Ruiz] tem a facilidade do selecionador nacional o conhecer bem, saber da sua qualidade, porque o orientou nos sub-21. Ele tem tido um registo muito bom no Braga e quando assim é as seleções nacionais de cada um ficam mais fáceis. Não só ele, porque está a realizar uma temporada bastante boa, mas de outros atletas que têm essa ambição, justificada com aquilo que têm vindo a fazer no clube", afirmou o técnico.