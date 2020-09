Clube minhoto volta a atirar-se à arbitragem após a segunda derrota consecutiva no campeonato.

O Braga publicou esta terça-feira a segunda edição da newsletter do clube e, à semelhança do que sucedeu na primeira, teceu novas críticas à arbitragem.

Os minhotos averbaram nova derrota no campeonato - frente ao Santa Clara, por 1-0 - e mostram preocupação com "a facilidade com a qual se tomam decisões erradas e prejudiciais ao Braga".

"A semana desportiva voltou a ficar aquém das expectativas, muito devido à inesperada derrota com o Santa Clara. Mas, justiça seja feita: o 'rigor' das arbitragens em Portugal (mais em alguns campos do que noutros...) tem sido levado a um extremo que muito deve 'orgulhar' todos aqueles que, factualmente, saíram beneficiados nestas primeiras jornadas da Liga", começa por referir o emblema arsenalista, prosseguindo:

"Ironia à parte, a facilidade com a qual se tomam decisões erradas e prejudiciais ao Braga deixa-nos preocupados. É um facto que não entrámos bem no campeonato e todas estas considerações e reparos não justificam as derrotas. Mas também não é menos verdade que, além de uma grande dose de azar e falta de eficácia (duas bolas nos ferros e sete oportunidades de golo desperdiçadas), o Braga tem sido alvo de decisões duvidosas, algumas delas incompreensíveis e assentes numa interpretação dúbia e pouco factual. Não pedimos benefícios; exigimos apenas um critério uniforme", remata o Braga na referida newsletter.