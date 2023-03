"O Braga pode sonhar em ser campeão, como foi o Boavista"

Antigo defesa do emblema minhoto acredita que o emblema minhoto pode ser campeão nacional num futuro próximo

Lino Borges, antigo defesa esquerdo do Braga, acredita que o emblema minhoto pode ser campeão nacional num futuro próximo, dando o exemplo do Boavista de 2001.

Esta temporada, os arsenalistas ocupam o terceiro lugar, com 58 pontos, em luta intensa com o FC Porto (58 pontos) pelo segundo lugar. O líder Benfica encontra-se destacado na liderança, com 68.

No domingo, o Braga defronta o Chaves, que Lino Borges também representou, na tentativa de não deixar o FC Porto, caso vença, fugir na tabela. No entanto, o antigo defesa considera que o emblema minhoto "já está habituado a essa pressão".

"O Braga já está habituado a essa pressão. O Braga tem mostrado nos últimos que está a consolidar a sua posição no futebol português, com boas equipas e bons plantéis", começou por dizer em entrevista ao programa "Bola Brancas", da Rádio Renascença.

"Acho que a cidade também está mais perto do clube, que era isso que faltava no meu tempo, e tem contribuído para um Braga enormíssimo. Por isso, pode sonhar em ser campeão, como foi o Boavista que não tem a dimensão do Braga", continuou, antes de concluir:

"A pressão do Braga é uma pressão ótima. Pressão era se precisasse do resultado para se manter na I Liga, agora esta pressão é boa, porque é para chegar à Liga dos Campeões. O Chaves pela época tranquila que está a fazer e com este Braga tem tudo para ser um bom jogo."