O Braga no mercado de transferências: fama de vender caro e com proveito

António Salvador, presidente do Braga

Nas últimas dez épocas, só houve um balanço negativo entre investimento e receitas. A campanha mais proveitosa foi em 2020/21.

O campeonato português ganhou mais um "player" de respeito no mercado de transferências. Se até há algum tempo os negócios com valores elevados eram praticamente um exclusivo dos denominados três grandes, nos últimos anos o Braga intrometeu-se definitivamente nessa luta e com dividendos claros.

Na última década, a diferença entre aquilo que o clube minhoto investiu em compras de jogadores e o que recebeu em vendas de passes resultou num ganho de 191,08 milhões de euros, segundo os dados do Transfermarkt, site que acompanha os negócios do futebol e a cotação de jogadores.