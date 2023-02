"O Braga é uma equipa temível. Não podemos destacar um ou dois jogadores"

Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, na antevisão do jogo com o Braga, no play-off da Liga Europa

Sobre o jogo: "O jogo vai ter 180 minutos... Temos de estar muito concentrados. Estudámos o adversário e sabemos que tem muito valor. No campeonato não estamos muito bem, mas estes jogos europeus são muito diferentes."

Exigência: "Temos de melhorar o nosso jogo, estar focados e mais atentos, porque um erro pode ser fatal Só assim podemos realizar um bom jogo amanhã."

Sobre o adversário: "O Braga tem bons jogadores e está a realizar um grande campeonato, por isso, temos de estar atentos. Acredito que podemos ter uma prestação de bom nível. O Braga tem uma grande equipa, joga bem, é organizado e tem muitos jogadores de qualidade. É uma equipa temível. Não podemos destacar um ou dois jogadores, mas sim o coletivo, que merece muito respeito. É uma equipa que joga um bom futebol".