"O André Castro? Chegava hora e meia antes de todos ao ginásio"

André Castro no treino do Braga

Ex-companheiro no Goztepe, Mossoró acha que Castro encarou o regresso a Portugal como um recomeço e dá conta de um perfecionista, "a trabalhar o corpo para evitar lesões"

A energia de André Castro é um dos segredos do novo Braga. Aos 32 anos, depois de sete épocas cumpridas na Turquia, primeiro ao serviço do Kasimpasa e depois do Goztepe, o médio português depressa conquistou Carlos Carvalhal, sendo o reforço com mais minutos somados, e dificilmente baixará na hierarquia arsenalista por falta de empenho no trabalho.

"É um "cara" muito dinâmico e elétrico. No Goztepe, chegava aí uma hora e meia antes dos companheiros ao ginásio. Treina mais do que os outros e descansa muito. Está sempre a trabalhar o corpo para evitar lesões", contou o antigo arsenalista Mossoró, sublinhando que a mudança do ex-companheiro de equipa para o Braga teve o condão de aperfeiçoá-lo. "Até está um pouco melhor, porque ele sabe que não pode "cochilar". Caso contrário, perde o lugar", juntou.

De volta a Portugal, "para um clube top", como classifica Mossoró, Castro distingue-se, de resto, no meio-campo dos arsenalistas. "Naquela equipa não há outro jogador parecido com ele. É um jogador muito forte, vai de área a área com grande frescura física, e tem uma leitura de jogo espetacular. Faz jogar quem está ao seu lado, passando a sua competitividade para os outros. Não gosta de perder em nada, nem no futvólei", descreveu o jogador brasileiro, que conversa regularmente com o 88 do Braga, cada vez mais entusiasmado com a nova etapa na carreira. "Está encantado com o clube, como se estivesse a começar agora a carreira. É um desafio, mas ele também sempre foi um profissional muito empenhado", sublinhou Mossoró.

Os elogios do médio-ofensivo estendem-se, aliás, a toda a equipa do Braga. "Estão todos muito bem. Há dias até disse ao Francisco Miranda [fisioterapeuta do clube] que foi mais expressiva a vitória na Luz por 2-3 do que se fosse por 0-3. Assim as pessoas entendem melhor como é difícil ganhar ao Benfica, porque a pressão foi muito grande até ao fim. O clube está a crescer muito e ainda vai mostrar mais com a ajuda do Castro", estimou. Segundo o amigo, a equipa continuará a apontar "aos quatro primeiros lugares" no campeonato e Mossoró diz-se mesmo impressionado com "os jovens" que sucessivamente vão aparecendo numa "equipa muito dinâmica, independentemente de quem entra e sai". "O Carlos Carvalhal tem dado continuidade a esse trabalho. Já levam cinco vitórias seguidas na liga", precisou.