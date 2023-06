O amor pelo Braga ou a vontade de jogar mais: renovação de Tiago Sá em cima da mesa

António Salvador vai reunir-se na próxima semana com Bruno Macedo, empresário do guarda-redes, para decidir o futuro.

Tiago Sá está em final de contrato com o Braga, mas tem em cima da mesa uma proposta para renovar. O futuro do guarda-redes deverá ficar decidido na próxima semana, altura em que António Salvador, presidente da SAD bracarense, irá reunir-se com Bruno Macedo, empresário do jogador.

Segundo O JOGO apurou, o Braga não tenciona mexer no atual grupo de guarda-redes do plantel principal, composto por Matheus, Tiago Sá e Hornicek, estando, por isso, apostado em manter o guardião português, de 28 anos.

Tiago Sá nunca escondeu o amor pelo Braga, sente os jogos do clube de forma intensa, e esse sentimento está num dos pratos da balança. Do outro lado pesa a vontade que tem de jogar com regularidade, algo que não tem acontecido nas últimas épocas, sobretudo desde a chegada de Matheus. Cumpridos 10 anos como sénior, fez apenas 57 jogos pela equipa principal do Braga. E se nas primeiras cinco temporadas ainda foi jogando pelos bês, desde 2018 esteve em exclusivo na equipa principal, reduzindo drasticamente a utilização. Em 2018/19, então sob o comando de Abel Ferreira, completou a única época como titular, tendo alinhado em 31 jogos, numa temporada em que teve a concorrência de Matheus e de Marafona.

É precisamente por não estar acomodado que Tiago Sá analisa o seu futuro, numa altura em que, sabe O JOGO, tem alguns convites em carteira para prosseguir a carreira. Uma decisão que deverá ser conhecida oficialmente já na próxima semana.

Natural de Vila Verde, Tiago Sá jogou sempre no Braga, tendo cumprido já 18 épocas no clube. Contribuiu para alguns dos maiores feitos da história dos guerreiros, concretamente a conquista de duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21), uma Taça da Liga (2019/20) e um Campeonato Nacional de Juniores A (2013/14). Esta época, fez apenas oito jogos: três no campeonato, três na Taça de Portugal, um na Conference League e um na Taça da Liga.