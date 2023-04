"Nunca vi alguém com tanto gosto de treinar como Ricardo Horta"

Ricardo Horta completou 250 jogos na Liga, 216 deles pelos guerreiros. Impacto do registo analisado por velho companheiro no Sado, Pedro Santos, também figura dos arsenalistas

Ricardo Horta completou 250 jogos na Liga contra o Estoril. Sete épocas no Braga deram relevo à estrela num constante desfile de argumentos, que teve o primeiro ato há dez anos. No início de abril de 2013, deixava os juniores do Vitória para se estrear na I Divisão, com 18 anos, pelo conjunto sadino, convivendo com jogadores como Zé Pedro, enorme figura do Belenenses, ou Pedro Santos, o único campeão português na MLS, agora atuando no DC United.