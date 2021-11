"Nova titularidade de Vítor Oliveira? Os avançados não são só para fazer golos"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, durante o jogo da 10ª jornada a contar para a Primeira Liga de Futebol com o Portimonense realizado no Estádio Municipal de Braga, 1 de novembro de 2021. HUGO DELGADO/LUSA

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo folgado sobre o Portimonense, por 3-0, em jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Portimonense: "Antevia-se um jogo difícil com o Portimonense, que nos quatro jogos anteriores fora, venceu três e empatou um, foi vencer ao Benfica e ao Vitória de Guimarães, deslocações difíceis. São uma boa equipa muito forte do ponto de vista atlético, com jogadores rápidos no ataque, muito fortes na defesa também, mas nós interpretámos bem o que tínhamos que fazer, os jogadores foram inexcedíveis no plano de jogo."

Análise: "A primeira parte foi de grande qualidade, de grande personalidade, fomos muito pressionantes e com domínio constante, fizemos muito para fazer golos e revelámos ainda alguma falta de eficácia, porque merecíamos ter ido para intervalo com outra vantagem. Na segunda parte, o Portimonense reagiu, fizemos o 2-0, depois as transações não saíram tão bem como queríamos, há uma boa oportunidade para o Nakajima, mas nós tivemos também mais ocasiões para marcar, excelentes defesas do guarda-redes. Fizemos o 3-0 e não fizemos o 4-0 num golo cantado. Foi uma vitória inteiramente justa, no quinto jogo seguido sem sofrer golos - muito importante esse registo. Aumentámos os níveis de concentração e a equipa está a crescer."

Melhor exibição da temporada? "Não sei, com o Vitória de Guimarães também fizemos uma exibição, tal como com o Boavista e Midtjylland [para a Liga Europa]. Estamos a melhorar, a equipa correspondeu com maior maturidade, está mais coesa e mais agressiva, corrigiu erros e não está a repeti-los, mas por se ganhar não está tudo bem, assim como quando se perde não está tudo mal. Estamos a ir para o nosso melhor."

Nova titularidade de Vítor Oliveira? "Tenho três jogadores ao mesmo nível, mas com características diferentes. Os avançados não são só para fazer golos, são muito para fechar a equipa, para estar coesa, no nosso modelo é muito mais exigido que só fazer golos, estamos satisfeitos com os três, avançará para jogo o que for melhor tendo em conta a especificidade do jogo."