Notícia em Espanha: proposta de quatro milhões foi insuficiente para o Braga

Negócio Gragera, médio desejado pelo clube minhoto, não avançou.

O Braga enviou um emissário a Gijón, na última sexta-feira, para tentar garantir o médio Gragera, mas o negócio não avançou. O jornal El Comércio, com sede naquela cidade das Astúrias, deu conta que a SAD arsenalista chegou a oferecer quatro milhões de euros para garantir a contratação do jogador já neste mercado de inverno, só que a proposta não terá agradado ao clube espanhol.

Além das questões monetárias exigidas pelo Sporting Gijón, há ainda a juntar o interesse do Espanhol no médio de 22 anos. Os responsáveis do emblema catalão também terão apresentado uma proposta de apenas 2,8 milhões de euros, mas com o Sporting Gijón a ficar detentor de 50 por cento do passe.

A possibilidade de se estrear na I Liga espanhola agrada a Gragera, sendo praticamente certo que irá deixar o clube que milita na II Liga.