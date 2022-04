Notícia em Espanha: Braga interessado em jogador do Maiorca

O clube minhoto junta-se ao Feyenoord na corrida pelo sul coreano Kang In Lee, antigo jogador do Valência

Segundo o jornal Marca, o Braga estará interessado na contratação de Kang In Lee, médio ofensivo de 21 anos atualmente no Maiorca.

O sul-coreano rescindiu contrato com Valência no ano passado e assinou com o Maiorca, estando a realizar a melhor temporada desde que chegou a Espanha, pese embora não seja um habitual titular.

O Braga já terá demonstrado interesse no jogador aquando da rescisão de contrato com a equipa ché, mas o entorno familiar de Lee preferiu permanecer na primeira divisão espanhola.

Apesar do interesse dos bracarenses, a vontade do jogador será permanecer no clube espanhol, caso este garanta a manutenção no principal escalão. Neste momento, o Maiorca encontra-se uma posição acima da linha de água, com mais um ponto que o Cádiz.

O jornal acrescenta ainda que o Braga não é o único interessado no médio coreano, contando com a concorrência do Feyenoord.